İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon - Son Dakika

İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon

6 saat önce

İtalyan güvenlik güçleri, Avrupa Birliği'nin (AB) tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan Sicilya Adası'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı.

İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon, System.String[]

İtalyan güvenlik güçleri, Avrupa Birliği'nin (AB) tarımsal kalkınma için çiftçilere tahsis ettiği fona el koyan Sicilya Adası'ndaki mafya üyelerine operasyon yaptı.

İtalyan ANSA ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, Sicilya Adası'ndaki Messina kenti merkezli soruşturma kapsamında, emniyet güçleri, bu sabah saatlerinde yaptığı baskınla "Batanesis" ve "Bontemp Scavos" isimli mafyaların başındaki isimlerden noterler ve iş adamlarına kadar toplam 94 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda 150 işletmeye de güvenlik güçlerince el konulurken, iki mafyanın, çiftçiler için ayrılan 5,5 milyon avrodan fazla AB fonunu kendi hesaplarına geçirdiği tespit edildi.

Yetkililer, iki mafya grubunun bir ara kendi aralarında çatıştıklarını, son dönemde ise güçlerini birleştirme yoluna gittiklerini belirtti.

Avrupa Birliği, Sicilya Adası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi
Son dakika: Ruhani'den tansiyonu yeniden yükseltecek açıklama: AB askerleri de tehlikeye girebilir Almanya ve Bulgaristan'da kesilir denilen parmağı Türk doktorlar kurtardı Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
20:20 Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu - Son Dakika
20:20 Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
20:19 Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile Kırgızların birlikte yaşamalarının 75. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
20:17 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani - IKBY Başbakanı Barzani görüşmesi - Son Dakika
20:16 Eşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da çiftçilerin AB fonuna el koyan mafyaya operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]