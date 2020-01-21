İtalya'da çok sayıda ev 1 eurodan alıcı bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da çok sayıda ev 1 eurodan alıcı bekliyor - Son Dakika Dünya

İtalya'da çok sayıda ev 1 eurodan alıcı bekliyor

6 saat önce

Birçok İtalyan kasabası, yeni bir hayata, hem de cebinizde para olmadan başlamak için imkan sunuyor. Bu kasabalarda 1 euro'ya ev alarak yeni bir başlangıç yapmak mümkün. Dış göç nedeniyle kısmen boşalan kasabalar parlak günlerine dönebilmek için terk edilmiş evleri bir kahve parasına satışa koyuyor.

İtalya'da çok sayıda ev 1 eurodan alıcı bekliyor, System.String[]

Birçok İtalyan kasabası yeni bir hayata hem de cebinizde para olmadan başlamak için imkan sunuyor. Bu kasabalarda 1 euro'ya ev alarak yeni bir başlangıç yapmak mümkün. Dış göç nedeniyle kısmen boşalan kasabalar parlak günlerine dönebilmek için terk edilmiş evleri bir kahve parasına satışa koyuyor.


Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia bunlardan biri. 'Nazik kasaba' olarak nam salan Bisaccia kahve fiyatına evleri 2019 yazında satışa koymuş olsa da fırsatları tükenmiş değil.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:17 
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