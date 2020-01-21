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İtalya'da çok sayıda ev 1 eurodan alıcı bekliyor
6 saat önce
Birçok İtalyan kasabası, yeni bir hayata, hem de cebinizde para olmadan başlamak için imkan sunuyor. Bu kasabalarda 1 euro'ya ev alarak yeni bir başlangıç yapmak mümkün. Dış göç nedeniyle kısmen boşalan kasabalar parlak günlerine dönebilmek için terk edilmiş evleri bir kahve parasına satışa koyuyor.
Birçok İtalyan kasabası yeni bir hayata hem de cebinizde para olmadan başlamak için imkan sunuyor. Bu kasabalarda 1 euro'ya ev alarak yeni bir başlangıç yapmak mümkün. Dış göç nedeniyle kısmen boşalan kasabalar parlak günlerine dönebilmek için terk edilmiş evleri bir kahve parasına satışa koyuyor.
Napoli yakınlarındaki Ortaçağ kasabası Bisaccia bunlardan biri. 'Nazik kasaba' olarak nam salan Bisaccia kahve fiyatına evleri 2019 yazında satışa koymuş olsa da fırsatları tükenmiş değil.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:17
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