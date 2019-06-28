Son Dakika Haberleri: İtalya'da çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köprü yıkılıyor
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İtalya'da çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köprü yıkılıyor

48 dakika önce

İtalya'nın Cenova kentinde bulunan ve kısmen çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Morandi Köprüsü yıkılacak

İtalya'da çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köprü yıkılıyor, System.String[]
İtalya'nın Cenova kentinde bulunan ve kısmen çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Morandi Köprüsü yıkılıyor.

Köprünün kilit noktalarına yerleştirilen patlayıcılar cuma sabahı kontrollü bir şekilde patlatılacak. Patlama sırasında kimsenin zarar görmemesi için alınan güvenlik önlemleri kapsamında binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23 
İtalya, Dünya
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