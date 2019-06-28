İtalya'da çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köprü yıkılıyor
48 dakika önce
İtalya'nın Cenova kentinde bulunan ve kısmen çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Morandi Köprüsü yıkılacak
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:23
'nın Cenova kentinde bulunan ve kısmen çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Morandi Köprüsü yıkılıyor.
Köprünün kilit noktalarına yerleştirilen patlayıcılar cuma sabahı kontrollü bir şekilde patlatılacak. Patlama sırasında kimsenin zarar görmemesi için alınan güvenlik önlemleri kapsamında binlerce kişi bölgeden tahliye edildi.
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