İtalya'da Conte liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı
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İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentonun üst kanadında yapılan oylamada 133'e karşı 169 oyla güvenoyu almayı başardı. Böylece ülkede uzun süredir devam eden hükümet krizi aşılmış oldu.
İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde kurulan yeni hükümet parlamentonun üst kanadında yapılan oylamada güvenoyu almayı başardı. Böylece ülkede uzun süredir devam eden hükümet krizi aşılmış oldu.
Conte liderliğinde geçen hafta kurulan, 5 Yıldız Hareketi (M5S), merkez soldan Demokratik Parti (PD) ve sol görüşlü Özgürler ve Eşitler Partisinden (LEU) oluşan koalisyon hükümeti, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:15
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