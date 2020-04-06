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İtalya'da corona virüsü nedeniyle futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
6 saat önce
Serie A'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.
Serie A'dan yapılan açıklamada, İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.
Koronavirüsün futboldaki ekonomik etkilerini hafifletmek için futbolcu ve teknik direktör maaşlarında kesintinin zorunlu olduğu kaydedildi.
Maçlara devam edilip ligin tamamlanması halinde ücretlerde yaklaşık yüzde 17 oranında indirime gidileceği duyuruldu.
Serie A'da sezonun iptal edilmesi halinde ise maaşlarda yüzde 33 oranında kesinti yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, "Sağlık koşulları elverdiği zaman maçlara başlayarak sezonu tamamlamak arzumuzdur." ifadesine yer verildi
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 08:23
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