İtalya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı - Son Dakika

İtalya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı

08.03.2021 20:22
İtalya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 318 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 100 bin 103'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 318 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 100 bin 103'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kaybı 100 bini aştı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin 684 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 902 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 81 bin 368'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 103'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 893 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 472 bin 553'e gerilediğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 95 kişi artarak 2 bin 700 oldu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 100 bini aştı - Son Dakika


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