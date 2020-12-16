İtalya'da Covid-19'a bağlı can kayıpları dalgalı seyrediyor - Son Dakika

İtalya'da Covid-19'a bağlı can kayıpları dalgalı seyrediyor

16.12.2020 19:48
İtalya'da Covid-19'a bağlı can kayıpları dalgalı seyrediyor, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 680 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 66 bin 537'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 680 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 66 bin 537'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları dalgalı seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 199 bin 489 testte 17 bin 572 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 888 bin 144'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 680 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 66 bin 537'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 34 bin 495 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 645 bin 706'ya gerilediğini ifade etti.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI 3 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayrılan yoğun bakım yataklarının 77'sinin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 926'ya düştüğünü duyurdu.

NOEL'DE KISITLAMALARIN ARTTIRILMASI GÜNDEMDE

İtalya'da bölgesel bazda uygulanan kısıtlamaların ardından yeni vaka sayısında kaydedilen azalma sonrasında pek çok bölgede risk seviyesi düşürüldü. Hükümet, daha önce açıklanan tedbirler kapsamında Noel Bayramı'nın kutlandığı 25 ve 26 Aralık tarihleri ile 1 Ocak'ta şehirlerarası ulaşımın yapılamayacağını açıklamıştı.

Ancak pek çok bölgede risk seviyesinin düşürülmesinin ardından yaşanan kalabalıklar ve Noel alışverişi için oluşan kuyrukların görülmesi üzerine hükümet, yeni önlem ve kısıtlamaları gündeme aldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, İtalya hükümeti, olası bir üçüncü Covid-19 dalgasını önlemek amacıyla 24 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar ulusal bazda karantina da dahil olmak üzere yeni kısıtlamalar üzerinde çalışıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da Covid-19'a bağlı can kayıpları dalgalı seyrediyor

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da Covid-19'a bağlı can kayıpları dalgalı seyrediyor - Son Dakika


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