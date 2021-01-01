İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanları tartışma konusu oldu - Son Dakika

İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanları tartışma konusu oldu

01.01.2021 15:02
İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanları tartışma konusu oldu, System.String[]

İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanlarına ilişkin haberler çıkmasının ardından aşı karşıtlığı tartışmaları başladı.

İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanlarına ilişkin haberler çıkmasının ardından aşı karşıtlığı tartışmaları başladı.

İtalya'ya 27 Aralık'ta sembolik olarak yapılan Aşı Günü vesilesi ile getirilen ilk 9 bin 750 doz aşının uygulanması sırasında çok sayıda sağlık çalışanının aşı olmak istemediği ortaya çıktı. İtalyan medyasına yansıyan habere göre, her 5 sağlık çalışanından 1'i aşı olmayı reddediyor. Aşı karşıtlığına en çok Torino ve Brescia kentlerindeki huzurevlerinde görevli sağlık çalışanlarının arasında rastlanırken, aşı olmaya gönüllü olan sağlık görevlilerinin oranı Torino'da yüzde 10, Brescia'da ise yüzde 20.

İtalya'nın ulusal Covid-19 aşı kampanyasında ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasında aşı olmak istemeyenlerin fazla olması ülkede tartışma konusu oldu. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Bilim Direktörü Giuseppe Ippolito, aşı olmak istemeyen sağlık çalışanlarının görevden uzaklaştırılması gerektiğini savunarak, "Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanları aşı olmalı. Aksi takdirde görevlerinden uzaklaştırılmalılar çünkü bu şekilde vermeleri gereken hizmete uygun olamazlar" ifadelerini kullandı.

Ulusal Biyoetik Komitesi (CNB) Başkanı Lorenzo D'Avack ise aşının zorunlu olmasına dair çekinceleri olduğunu belirterek, "Etik açıdan, aşı olma zorunluluğunun istisnası olması gerektiğine inanıyorum. Öncelikle aşılama lehine kampanyayı teşvik etmek şart, zorunluluk son çare olarak düşünülmeli" yorumunda bulundu.

Öte yandan Hemşireler Odası (Fnopi) Başkanı Barbara Mangiacavalli, huzurevi çalışanlarının yasal konumu hakkında belirsizlik olduğunu ve tıp alanında geçerli kurallara tabi olmamaları nedeniyle aşı olmayı reddetmeleri halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanamayacağını söyledi. Mangiacavalli, çalışanların aşı olmak istememesinin altında yatan tek nedenin aşı karşıtlığı değil, bazı alerji ve kronik hastalıklar olabileceğinin de altını çizdi.

BAŞBAKAN CONTE AŞININ ZORUNLU OLMAYACAĞINI YİNELEDİ

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Çarşamba günü yapılan geleneksek yılsonu değerlendirme toplantısında korona aşısının zorunlu olmayacağını bir kez daha tekrarlayarak, "Ancak toplumun önemli bir kısmının aşıyı gönüllü olarak yaptırmasını umuyoruz" dedi. Covid-19 aşı programın ilk aşamasının Nisan ayına kadar tamamlanacağını öngördüklerini belirten Conte, bu aşamada 10 milyon kişinin aşılanmasını planladıklarını söyledi.

GÜNLÜK AŞI TABLOSU PAYLAŞILACAK

İtalya'da Covid-19 aşı programının ilk aşaması, 359 bin 775 bin doz Pfizer-Biontech aşısının Çarşamba günü akşam saatlerinde ülkeye ulaşması ile resmen başladı. Acil Durum Komisyonu Başkanı Domenico Arcuri dün itibariyle toplam 9 bin 803 kişinin aşı olduğunu açıkladı. Bugün 110 bin 175 doz aşının daha teslim edilmesi ile İtalya'nın haftalık 495 bin 950 dozluk aşı teslimatının tamamlanacağını duyuran Arcuri, Başbakanlık resmi sitesinde günlük aşı raporu yayınlanacağını belirtti.

(İHA)

Koronavirüs, İtalyan, Aralık, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da Covid-19 aşısı olmayı reddeden sağlık çalışanları tartışma konusu oldu - Son Dakika


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