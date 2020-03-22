İtalya'da Covid-19'dan ölenlerle ilgili veriler ne söylüyor? Yaş, cinsiyet dağılımı, hastalıklar

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının merkez üssü artık Avrupa. Tespit edilen vaka sayısı Çin'den az olsa da dünyada Covid-19 hastalığından en çok can veren ülke İtalya.

Günlük can kaybının yüzlerle ifade edilmeye başlandığı ülkede dün bir günde en fazla ölüm gerçekleşti ve sadece İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825'e çıktı.