İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki - Son Dakika
BBC

İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki

10.10.2020 15:32
İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki, System.String[]

Çekimleri İtalya'nın başkenti Roma'da süren Görevimiz Tehlike 7 filmi, Covid-19 hastalarının da tedavi edildiği bir hastanenin set olarak kullanılması üzerine tartışmalara neden oldu.

Çekimleri İtalya'nın başkenti Roma'da süren Görevimiz Tehlike 7 filmi, Covid-19 hastalarının da tedavi edildiği bir hastanenin set olarak kullanılması üzerine tartışmalara neden oldu.

Sapienza Üniversitesi'ne bağlı Policlinico Umberto I hastanesinde, başrol oyuncusu Tom Cruise ile birlikte yaklaşık 180 kişilik film ekibinin, set ekipmanları ve kamyonlarının "kaos" yarattığından şikayet ediliyor.

Policlinico Umberto I hastanesinde halen yaklaşık 140 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

Sağlık personeli ve sendikalar, film setinin Covid-19 hastalarına ayrılan asansörlere yaklaşık 10 metre mesafede kurulduğunu, bu durumun "kabul edilemez bir karışıklık yarattığını" söylüyor.

"Covidli hastaların yakınında bile film çalışanları var"

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, özellikle başrol oyuncuları Tom Cruise ve Hayley Atwell'i görmek isteten hayranların hastane önünde toplanması da sıkıntı yaratıyor.

La Repubblica gazetesine konuşan bir sağlık çalışanı, "Geçen sabah durum gerçekten kaotikti, film ekibi tüm hastaneye yayılmıştı, aralarında Covid-19 hastalarının da olduğu sedyelerin yakınında bile film operatörleri vardı" dedi.

Sağlık çalışanı, Umberto I polikliniğinin Lazio bölgesinde Covid-19 tedavisi için kullanılan birkaç önemli hastaneden biri olduğunu vurguladı ve "Salgın eğrisinin yükselmekte olduğu bu dönemde bir Hollywood sinema ekibini ağırlama izni verilmiş olması vahim" diye konuştu.

Öte yandan hastanenin Genel Müdürü Vincenzo Panella eleştirileri reddederek "Çekimler elbette Covid departmanlarında yapılmıyor. İdari bina kullanılıyor" dedi.

"Hastane kuşatma altında"

La Repubblica gazetesi ise hastanenin film ekibinin "kuşatması altında olduğu" yorumunu yaptı. Gazete, "Bilgi istemek amacıyla ana giriş salonuna girebilmek için yüzden fazla koruma görevlisi ve yapım sorumlusu-teknik ekip ordusunun arasından geçmek gerektiğini", hasta yakınlarının da bundan şikayetçi olduğunu yazdı.

Cisl sendikasından Roberto Chierchia da "Sinema çalışanlarının araçları acil servis girişinin yanına konumlandırıldı. Ne gibi güvenlik tedbirleri alındı?" diye tepki gösterdi. Chierchia, filmin ismine atıfla "Gerçek görev, Romalılar ve sağlık çalışanları için pandeminin iyi yönetilmesini garanti etmektir" dedi.

Görevimiz Tehlike 7 filminin İtalya çekimlerinin geçen Şubat ayında Venedik'te yapılması planlanıyordu. Ancak koronavirüs krizi nedeniyle Venedik'teki çekimler iptal edilmişti.

Roma'daki çekimlerin kente 18 milyon Euro gelir getirmesi, belediyenin kasasına da 1.1 milyon Euro girmesi bekleniyor.





Koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Avrupa ülkesi olan İtalya'da Şubat sonundan bu yana 343 bin 770 vaka ve 36 bin 111 ölüm kayıtlara geçti. Son bir günde ise 5 bin 372 yeni vaka ve 28 ölüm meydana geldi.

Günlük vaka ve can kayıplarının Mart sonunda rekor seviyelere ulaştığı ülkede, sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin de etkisiyle Haziran sonu-Temmuz başında yeni vaka ve ölümler ile yoğun bakımdakilerin sayısı en düşük seviyelere gerilemişti. Ancak, Ağustos ayından itibaren salgın eğrisinin yeniden yükselişe geçmesi ve son günlerde vaka sayılarının hızla artması üzerine, geçen hafta içinde açık havada da maske kullanılması gibi ek tedbirler devreye girdi.

İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki

Koronavirüs, İtalya, Film, Roma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki - Son Dakika Dünya

BBC
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