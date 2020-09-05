İtalya'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'da Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek amacı ile yaklaşık 2 bin kişi sokaklara indi.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, kısıtlama karşıtları İtalya'da sokaklara indi. Başkent Roma'da bulunan Bocca della Verita Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişi Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemleri protesto etti. Göstericiler, İtalya'nın giderek bir "sağlık diktatörlüğüne" dönüştüğü ifade ederek, alınan önlemleri "suç" olarak nitelendirdi. Protestocuların, gösteriler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Göstericilerin, ellerinde taşıdığı "İtalya Berlin'le birlikte" yazılı pankart ile geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan kısıtlama karşıtı gösterilere atıfta bulunması dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün yaptığı açıklamada, "Bugün Roma'da salgının var olmadığına inanan insanlar tarafından bir gösteri yapılıyor. Onlara verilerle cevap vereceğiz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise yaptığı açıklamada, "Korona virüsü inkar edenleri en azından ölenlerin ailelerine saygı göstermeye çağırıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza mitinde dair yaptığı açıklamada, bu tarz insanların toplumda endişeye neden olduğunu aktararak, kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Öte yandan İtalya'da son 24 saatte bin 695 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 276 bin 338'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 16 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 35 bin 534'e ulaştı. - ROMA