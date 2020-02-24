İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika Dünya

İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı

6 saat önce

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı, System.String[]

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ise 165'e çıktı.

İtalya'nın haber ajansı ANSA'daki habere göre, Bergamo kentinde hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki bir adam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya genelinde ölü sayısı 4'e yükselirken; vaka sayısının ise 165'e çıktığı bildirildi.


İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:43:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]