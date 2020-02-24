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İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı
6 saat önce
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ise 165'e çıktı.
İtalya'nın haber ajansı ANSA'daki habere göre, Bergamo kentinde hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki bir adam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya genelinde ölü sayısı 4'e yükselirken; vaka sayısının ise 165'e çıktığı bildirildi.
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