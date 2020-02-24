İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı - Son Dakika Dünya

İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı

6 saat önce

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı, System.String[]

İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ise 219'a çıktı.

İtalya'da Covid-19 yayılmaya devam ediyor. Yerel medya, ülke genelinde virüse bağlı semptomlar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden 5'inci kişinin Lombardiya bölgesindeki Caselle Landi kasabasındaki 88 yaşında bir kişi olduğu belirtildi. Öte yandan, 165 olan vaka sayısı da 219 olarak güncellendi.Yerel kaynaklar, birkaç saat önce Bergamo kentinde 84 yaşında bir adamın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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