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İtalya'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı
6 saat önce
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
İtalya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ise 219'a çıktı.
İtalya'da Covid-19 yayılmaya devam ediyor. Yerel medya, ülke genelinde virüse bağlı semptomlar sonucu yaşamını yitiren kişi sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden 5'inci kişinin Lombardiya bölgesindeki Caselle Landi kasabasındaki 88 yaşında bir kişi olduğu belirtildi. Öte yandan, 165 olan vaka sayısı da 219 olarak güncellendi.Yerel kaynaklar, birkaç saat önce Bergamo kentinde 84 yaşında bir adamın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
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