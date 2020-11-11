İtalya'da son 24 saatte 32 bin 961 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 32 bin 961 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 32 bin 961 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 623 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 28 bin 424'e, toplam can kaybı ise 42 bin 953'e ulaştı. Ülkede 372 bin 113 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.