İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı - Son Dakika
BBC

İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı

04.05.2021 12:47
İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı, System.String[]

Küçük adaların güvenli şekilde turizme açılabilmesi için başlatılan "Covid'siz ada" projesinde, bu adaların sakinlerinin aşılanması ve böylece tedbirlerin hafifletilerek turizm sezonunun kurtarılması amaçlanıyor.

İtalya'da pandemi döneminde yaz aylarında turizm sezonunu canlandırabilmek amacıyla planlanan "Covid'siz ada" projesinde ilk adanın sakinlerinin aşılanması tamamlandı.

Küçük adaların güvenli şekilde turizme açılabilmesi için başlatılan "Covid'siz ada" projesinde, bu adaların sakinlerinin aşılanması ve böylece tedbirlerin hafifletilerek turizm sezonunun kurtarılması amaçlanıyor. Bu kapsamda sakinlerinin neredeyse tamamına Covid-19 aşısı yapılan ilk İtalyan adası Procida oldu.

Napoli kenti açıklarındaki Procida adasında yaşayan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sine aşı yapıldı. Yaklaşık 10 bin nüfuslu adanın sakinlerine büyük oranda, tek doz olarak kullanılan Johnson & Johnson aşısı uygulandı.

1994 yapımı Il Postino (Postacı) filminin bir kısmının çekildiği Procida adası, İtalya'nın 2022 kültür başkenti seçilmişti. Ada halkının aşılanmasının hem turizm sezonuna hem de kültür başkenti etkinliklerine olumlu etki yapması umuluyor.

Anakara sakinleri karşı çıkmıştı

İtalyan basınına göre "Covid'siz ada" kampanyasında sırada, yaklaşık 20 bin nüfuslu Ischia adası var.

Ülke genelinde ise aşı kampanyasında başta yaş grupları olmak üzere öncelikli kategoriler belirlenmişti. Ülke çapında bu öncelikli kategorilerin aşılanması tamamlanmadan adalarda tüm nüfusun aşılanmasına geçilmesi tepki de çekmişti.

Adaların belediye başkanlarından gelen, turizm sezonunu kurtarmak için "Covid'siz ada" projesi talebi Turizm Bakanı Massimo Garavaglia'dan da destek almıştı.

Ancak başlıca geçim kaynağı turizm olan anakara kentleri ise adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık olduğu gerekçesiyle bu projeye itiraz ediyordu.

Bölge Yönetimleri Birliği Başkanı Massimiliano Fedriga ülke genelinde farklı kuralların uygulanmasına karşı çıkarak, "Şu anda yaşadığımız zorluklara karşı tüm vatandaşlara bu ülkede eşitlik olduğunu göstermek zorundayız" dedi.

Emilia Romagna Bölge Başkanı Stefano Bonaccini de bazı turistik yerlere ayrıcalık verilmesinin diğerlerini zarara uğratacağı eleştirisinde bulundu ve "Hükümet öncelikle Avrupa çapında herkes için eşit kuralların geçerli olduğu bir aşı pasaportu üzerinde çalışmalı" diye konuştu.

Procida Belediye Başkanı Dino Ambrosino ise bu ada ve benzerlerinin yalnızca turistik sebeplerle değil aynı zamanda sağlık sistemlerinin güçlü olmaması nedeniyle de yardıma ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ambrosino "Procida sakinleri salgında, anakarada yaşayanlardan daha büyük risk altındalar. Örneğin zorlu bir müdahale gerektiğinde adaya ambulans tekne getirilmesi gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya'da 27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 21 milyon doz aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı da yaptıranların sayısı ise 6,2 milyon. Aşı kampanyasında üst yaş gruplarına, sağlık ve eğitim personeline öncelik verildi.

Ülkede pandemide toplam vaka sayısı 4 milyonu, can kaybı ise 121 bini geçti. Son bir günde vaka sayısı 5948, bir günlük can kaybı da 256 olarak açıklandı.

İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı

Koronavirüs, İtalyan, İtalya, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Hakan Çalhanoğlu tartıştığı Zlatan Ibrahimovic'i takipten çıkardı Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist, mahkemede çark etti Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Bill Gates, boşanma avukatı olarak 97 yaşındaki milyarder arkadaşını tuttu Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dalian Atkinson'un ölümünden sorumlu tutulan polisler yargılanıyor         
18:52
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
18:24
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü         
18:14
Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler         
17:31
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
17:11
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 19:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da 'Covid'siz ada' projesi hayata geçirildi, Procida adasında herkes aşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement