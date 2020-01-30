Son Dakika › Güncel › İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika
İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
6 saat önce
İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındıİtalya, (DHA)- İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi, bir yolcunun koronavirüsü semptomu göstermesi üzerine karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İtalya, (DHA)- İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi, bir yolcunun koronavirüsü semptomu göstermesi üzerine karantinaya alındı.
İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, 'Costa Smeralda' isimli 6 bin kişilik cruise gemisi, bir kadın yolcunun ateşi çıkması üzerine Civitavecchia kentindeki limana yanaştı. Hong Kong'dan gelen Çinli kadının semptom göstermesi üzerine önlem olarak eşiyle birlikte izole edildiği ve geminin de karantina altına alındığı belirtildi. Çiftin koronavirüsü test işlemlerinin bitmesinin beklendiği duyuruldu.
Son Dakika İtalya Kupası'nda son yarı finalist takım belli oldu Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var Son Dakika: MSB'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile çok sert tepki gösterdi Ece Üner'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile: Belli ki yara büyük, şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir