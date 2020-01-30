İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - ek görüntü - Son Dakika

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İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - ek görüntü
6 saat önce
İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - EK GÖRÜNTÜ.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - EK GÖRÜNTÜ
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