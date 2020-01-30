İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - ek görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - ek görüntü - Son Dakika

İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - ek görüntü

6 saat önce

İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - EK GÖRÜNTÜ.

İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - EK GÖRÜNTÜ

İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 2 - ek görüntü

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:53 Kaynak: DHA
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