İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3 - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3 - Son Dakika Dünya

İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3

6 saat önce

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında koronavirüs'e rastlanmadığı bildirildi.

İtalya'da cruise gemisi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - 3, System.String[]

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisinin karantinaya alınmasına neden olan Çinli yolcunun ilk test sonuçlarında koronavirüs'e rastlanmadığı bildirildi.

İtalyan haber ajansı ANSA'da yer alan habere göre, ilk test sonuçlarına göre Çinli yolcuda koronavirüse rastlanmadığı, hafif grip belirtileri görüldüğü belirtildi.  Eşinde ise hastalık belirtisi görülmemediği ancak tedbir olarak karantinaya alındığı bildirildi. Ancak Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ne gönderilen numunelerin kesin test sonuçlarının yarın öğle saatlerinde açıklanacağı belirtildi.


İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:06 Kaynak: DHA
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