İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü istişarelerini tamamladı - Son Dakika

İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü istişarelerini tamamladı

29.01.2021 22:41
İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü istişarelerini tamamladı, System.String[]

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümet krizini aşmak için yürüttüğü siyasi istişareler sonucunda, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu parlamentoda hükümet kurabilecek çoğunluk olup olmadığını doğrulaması için mevcut koalisyon partileriyle görüşmekle görevlendirdi.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella hükümet krizini aşmak için yürüttüğü siyasi istişareler sonucunda, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'yu parlamentoda hükümet kurabilecek çoğunluk olup olmadığını doğrulaması için mevcut koalisyon partileriyle görüşmekle görevlendirdi.

Ülkede, dörtlü koalisyonun bozulmasıyla başlayan ve 26 Ocak'ta Başbakan Giuseppe Conte'nin istifa etmesiyle derinleşen hükümet krizine çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı'nın yönettiği istişare süreci üç günün ardından bu akşam tamamlandı.

Mattarella, sağ ittifaktaki Forza Italia, aşırı sağcı partiler Lig ile İtalya'nın Kardeşlerinin yanı sıra halihazırda parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketinin (M5S) temsilcileriyle görüştü.

Lig Lideri Matteo Salvini, istişarelerin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na sağ ittifak olarak erken seçime gidilmesi çağrılarını yinelediklerini belirtti.

M5S lideri Vittorio Crimi de Cumhurbaşkanı ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kaybedecek zamanı olmadığını belirtti. Crimi, M5S olarak mevcut Başbakan Giuseppe Conte liderliğinde yeni geniş katılımlı, yeni koalisyon programına hazır olduklarını açıkladı.

İstişarelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Mattarella, ülkenin sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan üç acil durumdan geçtiğini belirterek bu acil durumlarla mücadele edecek parlamentoda çoğunluğu olan bir hükümete ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, bu açıklamasıyla sağ ittifakın seçim çağrısını geri çevirmiş oldu.

-Temsilciler Meclisi Başkanı Fico'ya keşif görevi

Cumhurbaşkanı Mattarella'nın açıklaması ardından parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet edildi.

Mattarella-Fico görüşmesine yapılan açıklamada, Fico'nun, 2 Şubat Salı gününe kadar mevcut koalisyon üyeleri arasında parlamentoda mutlak çoğunluğu olan bir hükümet kurulabilir mi bunun için istikşafi görüşmelerde bulunmakla görevlendirildiği bildirildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Fico da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanına güveni için teşekkür ederim. Bana önceki hükümeti destekleyen partilerden başlamak üzere parlamentoda çoğunluğu olan bir hükümet olup olmayacağını doğrulamayı amaçlayan bir keşif görevi verdi. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerle bunu görüşeceğim."

2. Conte Hükümeti'nin istifasına giden süreç

M5S, PD, LeU'nun üçlü koalisyon olarak başladığı, PD'nin bölünüp içinden Iv'nin çıkmasıyla dörtlü koalisyona dönüşen "2. Conte Hükümeti", yine Giuseppe Conte liderliğindeki M5S ile aşırı sağcı Lig Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin yerine 5 Eylül 2019'da kurulmuştu.

Koalisyonun küçük ortaklarından Iv, 13 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden gelecek kurtarma fonuna ilişkin Başbakanlığın hazırladığı planı ve Conte'yi sert şekilde eleştirerek hükümetten çekilmişti. Bu çekilmeyle başlayan hükümet krizinde, 2. Conte Hükümeti 18 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinden salt çoğunlukla, 19 Ocak'ta üst kanat Senatodan ise salt çoğunluk olmadan güvenoyu almıştı.

Senatoda salt çoğunluğun olmaması, hükümeti kırılgan hale getirmiş, bazı komisyonlarda azınlığa düşmesine yol açmıştı.

Hükümeti parlamentoda güçlendirmek için ortak arayışına giren Conte ve koalisyon ortakları, temaslarından bir sonuç alamayınca 26 Ocak'ta hükümetin istifasını vermişti.

Cumhurbaşkanı, Koalisyon, Hükümet, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü istişarelerini tamamladı - Son Dakika


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