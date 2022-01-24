İtalya'da cumhurbaşkanı seçimi başladı - Son Dakika

Genel görüntüler İtalya'da cumhurbaşkanı seçimi başladı

Ülkede 13'üncü cumhurbaşkanının seçim süreci, "Büyük Seçici Meclis"teki ilk tur oylamaya başladı. Oylamaya ev sahipliği yapan Temsilciler Meclisi binası önünde toplanan gazeteciler, oyunu kullanan delegelere ce siyasi parti temsilcilerine mikrofon tuttu.

Bu arada meclisin arka kapısında da Kovid-19 pozitif olan delegelerin oylarını kullanabilmesi için ambulans ya da özel araçlarıyla ulaşabildikleri bir alan oluşturuldu. Gazetecilerin ilgisi yüksek oldu.