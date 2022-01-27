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İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi bir sonraki tura kaldı - Son Dakika

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi bir sonraki tura kaldı

27.01.2022 20:03
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi bir sonraki tura kaldı

İtalya'da cumhurbaşkanı seçimi için "Büyük Seçici Meclis"te yapılan 4. tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

İtalya'da cumhurbaşkanı seçimi için "Büyük Seçici Meclis"te yapılan 4. tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi'ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bugün 4. tur oylama yapıldı.

Oylamada, seçici delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin, 4. turdan itibaren seçilmek için gereken salt çoğunluk sayısı olan 505'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.

Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile oturuma başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, seçime yarın yapılacak 5. tur oylama ile devam edileceğini açıkladı.

Bu arada, görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 125 ile dünkü 3. turda olduğu gibi bugünkü 4. turda da 166 ile en çok oyu alan isim oldu.

İtalyan basınında da Mattarella'nın aday olmaması ve 2. kez seçilmeye karşı olmasına rağmen, son iki oylamada en çok oy alan isim olmasına dikkat çekildi. Basında bu durum, Mattarella'nın "siyasi çıkmazın çözümü olarak görüldüğünün işareti" şeklinde yorumlandı.

Büyük Seçici Meclis'te merkez sağ ve merkez sol ittifakın cumhurbaşkanını seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların seçimi nihayete erdirmek için bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.

Cumhurbaşkanlığı için en çok adı geçen isim olan Başbakan Mario Draghi'nin seçilmesinin, 6 partili koalisyon hükümetinin çökmesine yol açacağı için Lig, Forza Italia ve 5 Yıldız Hareketi gibi koalisyon ortakları, Draghi'nin cumhurbaşkanı olma fikrine karşı çıkıyor.

Siyasi partilerin cumhurbaşkanlığı için başka bir aday üzerinde anlaşmaması da oylamaların sonuçsuz kalmasına yol açıyor.

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cumhurbaşkanı, Cumhuriyet, Senatör, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimi bir sonraki tura kaldı - Son Dakika
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