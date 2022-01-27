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İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı

27.01.2022 23:58
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı

İtalya'da devam eden cumhurbaşkanı seçimlerinde 4. turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı.

İtalya'da devam eden cumhurbaşkanı seçimlerinde 4. turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamadı.

İtalya'da yeni cumhurbaşkanı seçimleri devam ediyor. İtalya Meclisi'nde gelecek hafta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 4. turda da seçilemedi. Bugün düzenlenen oylamada, cumhurbaşkanlığına aday gösterilen hiçbir isim, seçilmek için gereken 505 oy sayısına ulaşamadı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmek istediği ancak bazı partiler tarafından bu durumun erken seçim ve siyasi dengesizliği tetikleyeceği konusunda endişe yaşadığı öğrenildi.

İkinci kez görev almak istemediğini belirten 80 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, oylamanın üçüncü gününde 125 oy ve bugünkü 4. turda 166 oy ile en fazla oyu aldığı belirtilirken, yapılan oylamadaki boş oy sayısının ise 400'ü aştığı açıklandı.

İtalya'nın Publia bölge Valisi Michele Emiliano ise cumhurbaşkanı seçiminde partilerin bir aday üzerinde anlaşamaması sonucu parlamentoda bir kriz yaşanacağını ifade etti.

(İHA)

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Sergio Mattarella, cumhurbaşkanı, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 4. turda da sonuç çıkmadı - Son Dakika
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