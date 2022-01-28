İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde merkez sağ ittifak kendi adayını seçtiremedi - Son Dakika

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde, merkez sağ ittifak kendi adayı olarak gösterdiği Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati'yi seçtiremedi.

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'na göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bu sabah 5. tur oylama yapıldı.

Oylama öncesi merkez sağ ittifaktan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, halihazırda Senato Başkanlığı'nı yürüten Casellati'yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

1009 üyeli Büyük Seçici Mecliste sadece 530 seçici delege oy kullanırken, merkez sol ittifak, Casellati'nin tek taraflı aday gösterilmesini gerekçe göstererek oylamaya katılmadı.

Casellati, 5. tur oylamada 382 ile en çok oyu alan isim oldu ancak seçilmek için yeterli olan salt çoğunluğa (505 oy) ulaşamadı.

Yaklaşık 450 oyu olduğu belirtilen merkez sağ ittifakın, kendi adayının Casellati'nin 382 oyda kalması, sağın kendi içinde ne kadar birlik olduğuna dair tartışma konusu oldu.

Bu arada merkez soldan Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta, merkez sağ ittifakıyla birlikte bir aday çıkarmak yerine kendi adayını dayatmasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

Merkez sağ ittifaktan Forza Italia Partisi Koordinatörü Antonio Tajani ise merkez solun bugüne kadar kendilerine sadece "hayır" dediğini ve bir teklifte bulunmadığını kaydetti.

Seçimi nihayete erdirmek için bir isim üzerinde anlaşması zorunlu

Büyük Seçici Mecliste hem merkez sağ hem merkez sol ittifakın cumhurbaşkanını seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların seçimi nihayete erdirmek için bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor. 5. tur oylamanın geride kaldığı seçim sürecinde, iki ittifak da herhangi ortak bir aday da anlaşamadığı için seçim sonuçlanamıyor.

Diğer yandan partilerden gelen talep doğrultusunda, günde tek oylamanın yapıldığı seçimde, bugünden itibaren cumhurbaşkanı seçilene dek günde çift tur oylama yapılmasına karar verildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, partiler arasında herhangi bir anlaşmaya varılamaması sebebiyle bu akşamki 6. tur oylamada da bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Merkez sağ ittifakın 6. tura katılmayacağı, merkez sol ittifakın ise boş oy atacağı ifade edildi.