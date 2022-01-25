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İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı - Son Dakika

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı

25.01.2022 00:34
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı

İtalya'da 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"te yapılan ilk tur oylama sonuçsuz kaldı.

İtalya'da 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek üzere toplanan "Büyük Seçici Meclis"te yapılan ilk tur oylama sonuçsuz kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanuna göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisi'ne üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici meclis, hafta sonu Forza Italia milletvekili Enzo Fasano'nun hayatını kaybetmesi sebebiyle bir kişi eksik olarak ilk tur için toplandı.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunun ev sahipliğindeki oylama, Kovid-19 salgınına yönelik sıkı tedbirler eşliğinde yapıldı.

İlk tur oylamada, 1008 oydan cumhurbaşkanı seçilmek için gereken 672 oya, aday gösterilen hiçbir isim ulaşamazken, atılan boş oy sayısının 672 olması ise dikkati çekti. Böylece, ilk tur oylama sonuçsuz kaldı.

Oturuma, Senato Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ile başkanlık eden Temsilciler Meclis Başkanı Roberto Fico, cumhurbaşkanı seçimine yarın yapılacak 2. tur oylamayla devam edileceğini açıkladı.

Bu arada, basında yer alan habere göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan 17 seçici delegeden 10'u özel araç ya da ambulanslarla gelerek meclisin otoparkında oluşturulan bölümde oylarını kullandı.

Aşısız milletvekilinin meclise girmesine izin verilmedi

İlk tur oylama sırasında ilginç bir hadise de yaşandı. Parlamentoya 5 Yıldız Hareketi'nden seçilerek giren daha sonra bağımsız gruba geçen aşı karşıtı Sara Cunial, aşı sertifikası olmadan oy kullanmak istedi ancak meclis katipleri buna izin vermedi.

Aşı sertifikası olmadan meclis genel kuruluna ve Kovid-19 pozitif vakaların oy kullandığı garaja dahi alınmayan Cunial, gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasal hakkının kullanmasına izin verilmediğini, bu nedenle cumhurbaşkanı seçimini dava edeceğini söyledi.

Koalisyon ortağı partilerin aday belirleme görüşmeleri sürüyor

Büyük Seçici Mecliste ilk tur oylama devam ederken, teknokrat Başbakan Mario Draghi'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin ortakları seçimde ortak aday çıkarmaya yönelik istişarelerde bulundu.

Koalisyon ortakları, Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile bir görüşme yaptı.

Salvini, bugün ayrıca 5 Yıldız Hareketi (M5S) lideri Giuseppe Conte ile de bir araya geldi.

Liderlerin yarın da görüşmelerinin beklendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı için resmen bir aday bulunmasa da Başbakan Draghi'nin adı sıkça bu makam için geçiyor. Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, hükümetin sona erecek olması koalisyon partilerinin en büyük açmazı olarak öne çıkıyor.

Basında yer alan analizlere göre, koalisyon ortaklarının, Draghi'nin cumhurbaşkanı olmasına yeşil ışık yakması için Draghi sonrasındaki hükümet üzerinde de bir anlaşmaya varması gerekiyor.

Siyasi kulislerde, Draghi'nin başbakan olarak kalması ve cumhurbaşkanlığı için kapsayıcı başka bir isim bulunması ya da Draghi'nin cumhurbaşkanı seçilip, yine Draghi gibi teknokrat bir isim altında yeni hükümetle koalisyonun erken seçime gitmeden devam etmesi veya mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yeniden seçilmesi gibi formüllerin tartışıldığı belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasından sonuç çıkmadı - Son Dakika
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