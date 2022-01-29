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İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor - Son Dakika

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor

29.01.2022 18:21
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor

İtalya'da devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'nci turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamazken, koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ikinci dönemde de görev almasını istedi.

İtalya'da devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'nci turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken oy sayısına ulaşamazken, koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ikinci dönemde de görev almasını istedi.

İtalya'da 24 Ocak'ta başlayan cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ederken, bugün yapılan 7'nci tur oylamada da sonuç çıkmadı. Bu turda da en çok oyu mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın alması ve başka bir aday üzerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti, Mattarella'nın ikinci dönemde de görev almasını istedi. Matarella, geçtiğimiz Çarşamba günü 125, bugün yapılan oylamada ise 387 oy aldı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Mattarella'dan ülkenin iyiliği için "bir fedakarlık yapmasını" istediği belirtilirken, Başbakan Mario Draghi'nin ise Mattarella'yı aradığı ve göreve devam etmesini istediği aktarıldı. Mattarella, ikinci döneme sıcak bakmazken, siyasi istikrarın sürmesi için görevi kabul etmesi bekleniyor. Uzmanlar, Mattarella'nın ikinci bir dönemi kabul etmesinin ardından siyasi durum izin verdiğinde görevinden istifa edeceğini öne sürdü.

Daha önceki cumhurbaşkanları arasında sadece 11. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano iki dönem görev yapmıştı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkede yaşanan politik ve ekonomik kriz koşullarında tüm siyasi odakların konsensüsü üzerine görevi kabul etmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Napolitano, iki yıl sonra yeni bir hükümet kurulmasının ardından görevinden istifa etmişti.

DÖRDÜNCÜ TURUN ARDINDAN SEÇİLME ŞARTI 3'TE 2 ÇOĞUNLUKTAN SALT ÇOĞUNLUĞA ÇEKİLMİŞTİ

İtalya'nın 13. cumhurbaşkanının seçilmesi için adaylardan birinin bin 9 seçici delegenin en az 505'inin oyunu alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Mattarella'nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona erecek olması nedeniyle 24 Ocak'ta başlayan seçimlerin ilk 3 turunda sonuç çıkmaması üzerine seçilme şartı 4'üncü turdan itibaren 3'te 2 çoğunluktan salt çoğunluğa çekilmişti.

Öte yandan İtalya'da 1971'de yapılan en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından seçimi kazanmıştı.

İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor
İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor

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Sergio Mattarella, cumhurbaşkanı, Koalisyon, İtalya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor - Son Dakika
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