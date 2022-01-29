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İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Mattarella'nın seçilmesi ihtimali öne çıktı - Son Dakika

İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Mattarella'nın seçilmesi ihtimali öne çıktı

29.01.2022 17:23
İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Mattarella'nın seçilmesi ihtimali öne çıktı

İtalya'da cumhurbaşkanı seçiminde, koalisyon hükümetini oluşturan partiler, mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı bir dönem için daha seçmek üzere anlaştı.

İtalya'da cumhurbaşkanı seçiminde, koalisyon hükümetini oluşturan partiler, mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yı bir dönem için daha seçmek üzere anlaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçim kanununa göre, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu üyesi 315 senatör ve 6 hayat boyu senatör, alt kanat Temsilciler Meclisine üye 630 milletvekili ile 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin katılımıyla oluşan 1009 üyeli seçici mecliste, bu sabah 7. tur oylama yapıldı.

Oylamada, seçici delegeler tarafından aday gösterilen hiçbir ismin, gerekli salt çoğunluk olan 505'e ulaşamaması sebebiyle bu turda da cumhurbaşkanı seçilemedi.

Görev süresi 3 Şubat'ta sona erecek 80 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mattarella, önceki turlarda olduğu gibi bu turda da en çok oyu (387 oy) alan isim oldu.

Seçimde bu akşam 8. tur oylama yapılacak.

İbre Mattarella'nın yeniden seçimine döndü

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, gerek siyasi partilerin başka isim üzerinde anlaşamaması gerekse meclisteki turlarda Mattarella'ya verilen oyların sürekli artması sebebiyle seçimde ibre, Mattarella'nın yeniden seçilmesine döndü.

Başbakan Mario Draghi'nin liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortağı 6 parti, 7. tur oylama devam ederken, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bir kez daha seçilmesi konusunda uzlaştı. Söz konusu partilerin grup başkanlarının, Mattarella'ya giderek kendisini aday göstermeyi teklif edecekleri basına yansıdı.

Başbakan Draghi'nin de Mattarella'yı telefonla arayarak, ülkede istikrarın bozulmaması için bir kez daha seçilmeye davet ettiği belirtildi.

Koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, İtalyanların oylamalarla vakit kaybetmeyi hak etmediğini, önerdikleri tüm isimlere merkez solun "hayır" dediğini, bu nedenle Mattarella'nın yeniden seçilmesine destek verdiklerini kaydetti.

Merkez sağ ve sol ittifaklar sadece Mattarella üzerinde anlaşabildi

Büyük Seçici Meclis'te merkez sağ ve merkez sol ittifakın cumhurbaşkanını seçecek çoğunluğa sahip olmaması, tarafların seçimi nihayete erdirmek için bir isim üzerinde anlaşmasını zorunlu kılıyor.

İki ittifak, ortak aday belirleme konusunda uzlaşamadığı için hafta başından beri oylamaların devam ettiği meclisteki seçimde bir sonuç çıkmıyor ve turlar uzuyor.

Bu seçimde başından beri en çok konuşulan senaryolardan biri Başbakan Draghi'nin, cumhurbaşkanı olmasıydı. Adı sıkça devletin en üst makamı için geçse de Draghi'nin seçilmesi halinde hükümetin bozulacak olması bu senaryoyu güçleştiriyordu.

Bundan sonra en çok üstünde durulan senaryo ise Mattarella'nın yeniden seçilmesiydi. Ancak Mattarella'nın bir kez daha seçilmeye karşı olması, partileri de oylamalar sürerken başka aday arayışına yöneltmişti. 7 tur boyunca önerilen diğer isimlerin cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli oyu alamaması, bu ihtimali yeniden güçlendirdi.

Daha önce Napolitano da iki defa seçilmişti

Ülkede şu ana kadar görev yapan 12 cumhurbaşkanı arasında sadece Giorgio Napolitano, iki kez bu göreve seçilmişti.

İlk kez 2006 yılında merkez sol ittifakın oylarını alarak seçilen Napolitano, 7 yıllık süresinin sona erdiği 2013'te görevinden ayrılmaya hazırlanıyordu. Ülkede o dönemki siyasi ve ekonomik krizin derinleşmemesi için partilerden gelen talepler üzerine Napolitano, teamüller dışına çıkılarak bir kez daha seçilmişti.

Napolitano'nun ikinci 7 yıllık cumhurbaşkanlığı dönemini tamamlamadan 2015'te istifa etmesinin ardından yapılan seçimde, Sergio Mattarella cumhurbaşkanı olmuştu.

Mattarella, partilerin ikinci dönem için adaylık teklifini kabul eder ve seçilirse, 1946'dan bu yana cumhuriyetle yönetilen İtalya'da bu göreve ikinci kez seçilen ikinci isim olacak.

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Sergio Mattarella, cumhurbaşkanı, Koalisyon, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Mattarella'nın seçilmesi ihtimali öne çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da cumhurbaşkanlığına yeniden Mattarella'nın seçilmesi ihtimali öne çıktı - Son Dakika
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