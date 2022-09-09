İtalya'da demiryolu çalışanları greve gitti - Son Dakika
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İtalya'da demiryolu çalışanları greve gitti

09.09.2022 18:23
İtalya'da demiryolu çalışanları greve gitti

İtalya'da demiryolu işçileri, kendilerine yönelik son şiddet saldırılarını protesto etmek için Cuma günü greve gitti.

İtalya'da demiryolu işçileri, kendilerine yönelik son şiddet saldırılarını protesto etmek için Cuma günü greve gitti. Yerel saatle 09.00'da başlayan ve 17.00'ye kadar devam edecek olan sekiz saatlik grev, kuzeyden güneye tüm ülkeyi kapsıyor.

Hem uzun mesafeli hem de yerel trenler olmak üzere birçok tren iptal edildi, özellikle Milano, Roma, Torino ve Napoli gibi büyük şehirlerde her gün işe gidip gelen insanları, yolcu ve turistleri olumsuz etkiledi.

Sendikalar, son aylarda demiryolu işçilerine yönelik saldırıların ardından trenlerde güvenlik talep ediyor. 2 Eylül'de Bergamo'da bir kondüktör bir yolcu tarafından yumruklanıp hastaneye kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da demiryolu çalışanları greve gitti - Son Dakika

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