Son Dakika Haberleri: İtalya'da Demokrat Parti 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona yeşil ışık yaktı
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İtalya'da Demokrat Parti 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona yeşil ışık yaktı

1 saat önce

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından yeni hükümet kurma çalışmaları başladı. Ana muhalefetteki sol parti Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurmaya açık olduğunu dile getirdi.

İtalya'da Demokrat Parti 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona yeşil ışık yaktı, System.String[]

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasının ardından yeni hükümet kurma çalışmaları başladı. Ana muhalefetteki sol parti Demokratik Parti'nin lideri Nicola Zingaretti, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurmaya açık olduğunu söyledi.


Zingaretti, geleneksel olarak görüş ayrılıkları olan iki hareketin koalisyon kurabilmesi için öne sürdüğü 5 şartın kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Demokrat Parti lideri bu şartları, Avrupa Birliği'ne sadık bir üyelik, parlamentoya merkezi bir rol verilmesi, çevre sürdürülebilirliği temelinde ekonomik gelişme, göçmen politikasında değişim ve yatırımları destekleyen ekonomi politikası olarak sıraladı.

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Demokratik Parti, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:30 
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