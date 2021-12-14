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İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

14.12.2021 20:23

İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

İtalya'nın güneyindeki Ravanusa kasabasında şebekedeki gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Sicilya Adası'nda Agrigento vilayetine bağlı Ravanusa kasabasındaki doğalgaz şebekesindeki sızıntı nedeniyle 11 Aralık Cumartesi akşamı meydana gelen patlama sonrasında enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

İtalyan itfaiyesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı andan bugüne kadar devam eden arama çalışmalarında kayıp olan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Diğer yandan, olayla ilgili soruşturma açan Agrigento Cumhuriyet Savcılığının kasabadaki gaz şebekesinin güvenli olup olmadığına yoğunlaştığı belirtildi.

Ravanusa'da yaşamını yitirenler için Agrigento vilayetinde yas ilan edildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da taziye mesajı gönderdi.

Bu arada, İtalya Sivil Savunma Ajansı Sicilya Şubesi de patlamada zarar gören ve oturulamaz hale gelen binaların yapımı için bağış kampanyası başlattı.

İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Sicilya Adası, Twitter, Sicilya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da doğal gaz patlamasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika


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