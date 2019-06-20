Son Dakika Haberleri: İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp
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İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp

1 saat önce

İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.

İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp, System.String[]


İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
?Gorizia şehrinde iki katlı bir bina, yerel saatle 4.30 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklı olduğu belirlenen patlamayla birlikte bina yıkıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. İtfaiye, enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

- İtalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:16 Kaynak: DHA
İtalya, Dünya
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