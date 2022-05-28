İtalya'da Doğan Asırlık Fila Markası Çin'de Yepyeni Bir Yaşama Başladı - Son Dakika
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İtalya'da Doğan Asırlık Fila Markası Çin'de Yepyeni Bir Yaşama Başladı

28.05.2022 10:43
İtalya'da Doğan Asırlık Fila Markası Çin'de Yepyeni Bir Yaşama Başladı

FUZHOU, 27 Mayıs (Xinhua) -- Mali tablolarına göre 2021 yılında 21,82 milyar yuan (yaklaşık 3,37 milyar ABD doları) rekor faaliyet gelirine ulaşan İtalya kökenli spor kıyafetleri markası Fila, Çin'de yepyeni bir yaşama başladı.

FUZHOU, 27 Mayıs (Xinhua) -- Mali tablolarına göre 2021 yılında 21,82 milyar yuan (yaklaşık 3,37 milyar ABD doları) rekor faaliyet gelirine ulaşan İtalya kökenli spor kıyafetleri markası Fila, Çin'de yepyeni bir yaşama başladı. Çin'in hızla gelişen spor kıyafetleri pazarı ve güçlü sanayi zinciri, Fila'nın zarardaki bir şirketten 20 milyar yuandan fazla gelire sahip bir şirkete dönüşmesini sağladı. Çin'in en büyük spor kıyafetleri şirketi Anta Sports 2009 yılında Fila Grubu'nun ticari markalarının Çin ana karasının yanı sıra Hong Kong ve Makao'daki imtiyaz ve satış haklarını (franchise) da satın aldı.

Fila, bu satın almanın ardından Çin'de lüks sınıfında bir spor moda giyim markası konumuna yükseldi ve "athleisure" olarak da adlandırılan şık ve spor imajının eşsiz kombinasyonuyla Çinli tüketicilerin gönlünde yer etti. Anta Grubu başkan yardımcısı Li Ling, "Çinli tüketicilerin moda ve bireysellik talebinin yükselmekte olduğunu tespit ettik" dedi. Fila, Çin'in genç kuşaklarındaki bu son moda çılgınlığını kucaklayarak ve dünyaca ünlü tasarımcılarla çapraz işbirlikleri geliştirerek Çin pazarındaki bilinirliğini artırdı. Halen tüketicilerin çoğu, bu markanın on yıl kadar önce zararda olan bir markayla ilişkili olduğunu bile düşünmüyor. Fila Greater China başkanı Yao Weixiong'a göre, markanın tasarımcıları Fila'nın doğum yeri olan İtalya'nın Biella kentinde bulunan ve markanın tasarımlarına ilişkin 100.000'den fazla eskiz ve örneğin tutulduğu Fila müzesini düzenli olarak ziyaret ediyor. Yao, "Tasarımcılar, markanın yüz yılı aşan tarihinden esin alarak Çinli tüketicileri cezbeden tarzlara dayanan koleksiyonlar yaratıyorlar" diyor.

Küresel bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor'a göre, Çin'in spor kıyafetleri pazarında perakende büyüklüğü, 2007 yılındaki 79 milyar yuandan 2021 yılında 371,8 milyar yuana yükseldi. Bu büyüklüğün, 2026 yılında 600 milyar yuana ulaşacağı tahmin ediliyor. Çin'in patlama yaşayan tüketici pazarı, Fila'ya daha büyük olanaklar sunarken olgunluğa erişmiş bir sanayi zinciri de imalatına garanti sağlıyor. Anta'nın merkezi Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde yer alan Jinjiang kentinde bulunuyor. Jinjiang, "dünyanın en büyük spor ayakkabı üretim üssü" olarak adlandırılıyor.

Çin'in spor ayakkabılarının yüzde 40'ından fazlası ve dünyadaki spor ayakkabıların yüzde 20'si Jinjiang'da üretiliyor. Fila'nın üretim hattı da üretim verimliliğinin sağlanması için bu kentte kuruldu. Anta başkan yardımcısı Li Ling, "Şirket, Fujian'da mevcut güçlü spor kıyafet tedarik zincirinden beslenerek büyümeye ve Çinli tüketicilerin yaşam kaliteleri arttıkça hızla gelişen taleplerini daha iyi karşılayabilmek için Ar-Ge personeliyle işbirliği yapmaya devam edecek" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İtalya'da Doğan Asırlık Fila Markası Çin'de Yepyeni Bir Yaşama Başladı - Son Dakika
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