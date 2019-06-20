Son Dakika Haberleri: İtalya'da doğum oranı son 100 yılın en düşük seviyesinde
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İtalya'da doğum oranı son 100 yılın en düşük seviyesinde

38 dakika önce

İtalya Devlet İstatistik Kurumunca (ISTAT), ülke doğum oranının son 100 yılın en hızlı düşüşünü yaşadığı ve nüfustaki gerilemeyi göçmenlerin engellediği bildirildi.

İtalya'da doğum oranı son 100 yılın en düşük seviyesinde, System.String[]
İtalya Devlet İstatistik Kurumunca (ISTAT), ülke doğum oranının son 100 yılın en hızlı düşüşünü yaşadığı ve nüfustaki gerilemeyi göçmenlerin engellediği bildirildi.
ISTAT'ın açıkladığı verilere göre, 2015'ten bu yana düşüşteki ülkedeki doğum sayısı, Birinci Dünya Savaşı ve salgın hastalıkların bulunduğu 1917-1918 dönemindeki seviyeye kadar geriledi.
Son 40 yılda ülkeye gelen göçmenler, nüfus gerilemesinin engellenmesinde en önemli etken oldu.
Bu yılın ocak ayı itibarıyla İtalya'da yaşayan göçmen sayısı 5,2 milyon olurken, bu sayı toplam nüfusun yüzde 8,7'sini oluşturuyor. Ülkedeki reşit olmayan göçmen sayısı 1 milyon 316 iken, bunların yüzde 75'i İtalya'da doğdu ve toplam genç nüfusun yüzde 13'üne denk geldi.
Raporda, İtalya'dan gençlerin evlerinden ayrılma yaşlarının her geçen yıl daha da geç olduğu vurgulanarak, 20-34 yaş arasındaki gençlerin (yaklaşık 5,5 milyon) yarısından fazlasının ailesiyle yaşadığı belirtildi.
Ayrıca İtalyanların daha geç yaşlandıklarına, ülkede 85 yaş üstü 2,2 milyon kişi bulunduğuna dikkat çekildi.
"Yaklaşık bir asır geriye gitmemiz gerekiyor"
Raporun tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan ISTAT Başkanı Gian Carlo Blangiardo, 2018'de ülkede 439 bin doğum gerçekleştiğini, 2008'e oranla kıyaslama yapıldığında bu rakamın 140 bin daha az olduğunu söyledi.
"Mevcut demografik durumun benzerini görebilmek için yaklaşık bir asır geriye gitmemiz gerekiyor." diyen Blangiardo, 2016 yılının rakamlarına göre İtalya'da 18 ila 49 yaşlarında kadınların yüzde 45'inin henüz çocuk sahibi olmadığı bilgisini paylaştı.
İspanya'da da 4 yıldır nüfus kaybı yaşanıyor
İtalya'daki demografik sorun, Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde görülüyor.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) yayımladığı raporda, 2018'de doğum sayısının 10 yıl öncesine kıyasla yüzde 40 azaldığını duyurdu. İspanya'da 2018'de 369 bin 302 doğum, 426 bin 53 ölüm istatistiği verilen raporda, ülkede 4 yıldır art arda nüfus kaybı yaşandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58 Kaynak: AA
İspanya, İtalya, Güncel
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