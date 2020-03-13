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İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli
6 saat önce
İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış, sağlık sisteminin sınırlarını zorluyor. Hastanelerdeki kaynak yetersizliğinden dolayı, doktorlar hangi hastaya nasıl müdahale edileceği hakkında öncelik belirleme zorunda. İhtimal hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.
Koronavirüsün Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya'da, doktorlar ve hemşirelerin omuzlarına binen sorumluluk, tıp dünyasının etik değerlerini yeniden düşündürür oldu.
Euronews'e konuşan İtalyan bir hemşireye göre hastanelerde artan yoğunluktan dolayı, sağlık personeli hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan hastalara öncelik veriyor. Olasılık hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:31
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