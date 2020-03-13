İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli - Son Dakika Dünya

İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli

6 saat önce

İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış, sağlık sisteminin sınırlarını zorluyor. Hastanelerdeki kaynak yetersizliğinden dolayı, doktorlar hangi hastaya nasıl müdahale edileceği hakkında öncelik belirleme zorunda. İhtimal hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.

İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli, System.String[]

Koronavirüsün Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya'da, doktorlar ve hemşirelerin omuzlarına binen sorumluluk, tıp dünyasının etik değerlerini yeniden düşündürür oldu.


Euronews'e konuşan İtalyan bir hemşireye göre hastanelerde artan yoğunluktan dolayı, sağlık personeli hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan hastalara öncelik veriyor. Olasılık hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Yunan askerler gaz bombalarının etkisini artırmak için kullandıkları fan ters etki yapınca gazdan kendileri etkilendi UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 14:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]