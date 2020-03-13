İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli

Koronavirüsün Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya'da, doktorlar ve hemşirelerin omuzlarına binen sorumluluk, tıp dünyasının etik değerlerini yeniden düşündürür oldu.



Euronews'e konuşan İtalyan bir hemşireye göre hastanelerde artan yoğunluktan dolayı, sağlık personeli hayatta kalma ihtimali daha yüksek olan hastalara öncelik veriyor. Olasılık hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.