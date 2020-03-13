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İtalya'da doktorlar hasta seçmek zorunda kalıyor: Yaşama ihtimali yüksek olanlar öncelikli
6 saat önce
İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış, sağlık sisteminin sınırlarını zorluyor.
İtalya'da Covid-19 vakalarındaki artış, sağlık sisteminin sınırlarını zorluyor. Hastanelerdeki kaynak yetersizliğinden dolayı, doktorlar hangi hastaya nasıl müdahale edileceği hakkında öncelik belirleme zorunda. İhtimal hesaplamaları üzerinden alınan kararların ne kadar etik olduğu ise tartışmalı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:51
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