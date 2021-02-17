İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu sınavında - Son Dakika

İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu sınavında

17.02.2021 16:19
İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu sınavında, System.String[]

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni kurulan hükümetinin hem reformlar yapacağını hem de ülkeyi salgın krizinden çıkarmak için çalışacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni kurulan hükümetinin hem reformlar yapacağını hem de ülkeyi salgın krizinden çıkarmak için çalışacağını söyledi.

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin çökmesi sonrasında 13 Şubat'ta kurulan Draghi hükümeti, parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisinde güven oylamasından geçecek.

Senatodaki oylamadan önce genel kurula hitap eden Draghi, uzun profesyonel kariyerine rağmen çok heyecanlı olduğunu belirterek kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile salgın döneminde hükümetin başında bulunan selefi Conte'ye teşekkür etti.

Hükümetinin hedeflerini anlatan Draghi, ülkenin içinden geçtiği döneme işaret ederek ulusal sorumluluk çağrısı yaptı.

"Bu hükümet, hem reformlar yapacak hem de salgınla mücadele edecek." diyen Draghi, hükümetinin ülkenin, ailelerin ve işletmelerin günlük sorunlarına çözüm bulma ihtiyacına yanıt vermede, ön yargı ve rekabet olmaksızın birlikte çalışma zamanının geldiğini iyi bilenlerden oluştuğunu dile getirdi.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı sonrasında olduğu gibi yeniden yapılanma sorumluluğunu üstlendiklerini anlatan Draghi, "Savaş sonrası dönemde kurulan hükümetlerde olduğu gibi karşılıklı güven yoluyla ülkeyi yeniden yapılandırma sorumluluğumuz var. Bizim misyonumuz çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir ülke teslim etmek." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının etkileri

Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ülkede yoksulluğun arttığını söyledi.

Salgının yol açtığı ekonomik krizden etkilenenlerin çektiği sıkıntıları ve bugüne kadar yaptıkları fedakarlıkları gördüklerini belirten Draghi, "Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. İşlerinin en kısa zamanda normale dönebilmesi için her şeyi yapmaya kararlıyız." diye konuştu.

Virüsün yayılmasının İtalya'nın sosyal ve ekonomik yapısı üzerinde ciddi sonuçları olduğunu söyleyen Draghi, "1 Nisan-31 Aralık 2020 döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 4 milyonu aştı. 2020'de çalışan sayısı 444 bin kişi azaldı. Pandemi, özellikle gençleri ve kadınları etkiledi ancak kısa süre kalıcı sözleşmesi olanları da etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimin de olumsuz etkilendiğini kaydeden Draghi, okullara güven içinde dönüş için çalışacaklarını belirtti.

Aşılama konusuna tüm enerjilerini sevk etmeleri gerektiğini belirten Mario Draghi, hükümet olarak hedeflerinin en kısa sürede aşıları temin edip dağıtımını yapmak olduğunu anlattı.

Hükümetin dış politikası

Başbakan Draghi, hükümetinin dış politikadaki tutumunu açıklarken, İtalya'nın AB'nin kurucularından ve Atlantik ittifakının bir parçası olduğuna vurgu yaptı ve "Bu hükümeti desteklemek demek, avro tercihinden geri dönüş olmayacağını paylaşmak anlamına gelir." dedi.

Draghi, salgın dolayısıyla AB'den sağlanacak kurtarma fonu ve "Next Generation EU" programlarına işaret ederek "Bu kaynakların, ekonomimizin büyüme potansiyelini iyileştirmek için harcanması lazım. Ek kredilerin payının kamu mali hedefleri temelinde belirlenmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Draghi, hükümetleri için zorlu mücadele alanlarından birinin AB'nin göç ve geri dönüş politikasına yönelik yeni göç paktına ilişkin müzakereler olacağını ifade etti. Draghi, AB'de üye ülkelerin sorumlulukları arasında dengeyi ve göçmen haklarına saygıyı gözeten bir göç ve iltica politikasının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Mario Draghi, Akdeniz'de çevre ve göç gibi konularda ortak duyarlılığı paylaştıkları İspanya, Yunanistan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile iş birliklerini pekiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Draghi, Türkiye'ye ayrıca değinerek, "NATO ortağı ve partneri Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha erdemli bir diyaloğun başlaması için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD'deki yeni yönetimle ilişkilerinin ve iş birliklerinin artacağına inandığını dile getiren İtalya Başbakanı, Rusya ile diyalog mekanizmalarını güçlendirmek için de çaba göstereceklerini ifade etti.

Draghi sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün birlik olmak bir seçenek değil, aksine birlik olmak bir görevdir. Ama bu hepimizi birleştiren İtalya sevgisinin rehberlik ettiği bir görevdir."

Draghi hükümeti için Senatodaki güven oylamasının bu akşam saatlerinde yapılması bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, parlamentoda temsil edilen partilerden 6'sının bakanlarıyla hükümette yer aldığına dikkat çekilerek, hükümetin güvenoyu sınavından rekor oy alarak çıkabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği, Mario Draghi, İtalya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Draghi hükümeti güvenoyu sınavında - Son Dakika


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