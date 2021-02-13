İtalya'da Draghi hükümeti yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

İtalya'da Draghi hükümeti yemin ederek göreve başladı

13.02.2021 15:47
İtalya'da Draghi hükümeti yemin ederek göreve başladı, System.String[]

İtalya'da yeni hükümeti kuran Mario Draghi, kabinesiyle yemin ederek göreve başladı.

İtalya'da yeni hükümeti kuran Mario Draghi, kabinesiyle yemin ederek göreve başladı.

Ülkede Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizi bugün 67. hükümetin göreve başlamasıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya dün 23 kişilik kabinesini sunan ve onay alan Başbakan Draghi, bugün bakanlarıyla Cumhurbaşkanı huzurunda tek tek yemin ederek göreve başladı.

Yemin töreninin son bölümünde, yeni Başbakan ve kabine üyeleri, Mattarella ile sosyal mesafeye uygun şekilde aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığındaki törenin ardından Başbakan Draghi ve bakanlar, devir teslim töreni için başbakanlığa geçti.

Başbakanlıkta devir-teslim

Draghi, başbakanlık sarayı Chigi'nin avlusunda resmi törenle karşılandıktan sonra selefi Giuseppe Conte ile bir araya geldi. Halef-selef bir süre baş başa görüştükten sonra tekrar kameralar karşısına çıkarak, devir teslimin simgesi olan geleneksel zil değiştirme törenini gerçekleştirdi.

Conte ve Draghi, zil değişiminden önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ellerini dezenfekte ederek zil değişimini yaptı.

Başbakan Draghi, zili çalarak yeni hükümetin ilk bakanlar kurulunu da toplantıya çağırmış oldu.

Zil töreniyle başbakanlığı devreden Giuseppe Conte, 988 gündür başbakan olarak kullandığı Chigi Sarayı'ndan resmi tören ve alkışlarla uğurlandı.

Draghi hükümeti, gelecek hafta parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanat Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu arayacak.

Hükümetin, parlamentoda kendisini destekleyen siyasi partilerin sandalye sayısı itibarıyla zorlanmadan güvenoyu alarak resmen göreve başlaması bekleniyor.

Hükümetin önceliğinde, 93 binden fazla kişinin öldüğü Kovid-19 salgınıyla mücadele, aşı çalışmalarının hızlandırılması ile Avrupa Birliği'nden gelecek 209 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke içindeki kullanımına yönelik programın belirlenmesi gibi konular yer alacak.

Siyasi partilerin yaklaşımı

Ülkede 13 Ocak'ta dörtlü koalisyonu bozan Italia Viva (IV) Partisinin lideri Matteo Renzi, yeni göreve gelen Draghi hükümetine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "başarılar" diledi.

Renzi gibi Draghi hükümetinde bakanları yer alan 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Forza Italia (FI), Lig Partisi, Özgürler ve Eşitler (LeU) Partisinden de yeni hükümete başarı dilekleri geldi.

Ülkede son yapılan kamuoyu yoklamalarında üçüncü sırada gözüken aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ise "İtalya'ya muhalefet lazım" diyerek, Draghi hükümetine muhalefet edeceklerini açıkladı.

Mario Draghi, Başbakan, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Draghi hükümeti yemin ederek göreve başladı - Son Dakika


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