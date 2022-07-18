İtalya'da Draghi hükümetinin kaderi çarşamba günü belli olacak - Son Dakika
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İtalya'da Draghi hükümetinin kaderi çarşamba günü belli olacak

18.07.2022 21:17
İtalya'da Draghi hükümetinin kaderi çarşamba günü belli olacak

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin geleceği 20 Temmuz'da parlamentonun alt ve üst kanadındaki görüşmeler ve güven oylamaları ile belli olacak.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin geleceği 20 Temmuz'da parlamentonun alt ve üst kanadındaki görüşmeler ve güven oylamaları ile belli olacak.

Koalisyon ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlayan ve bunun üzerine Draghi'nin istifasını vermesiyle derinleşen hükümet krizinde gözler, Draghi'nin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın talebi doğrultusunda çarşamba günü parlamentoda yapacağı konuşmalara çevrildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Başbakan Draghi, 20 Temmuz'da önce parlamentonun üst kanadı Senatoya, ardından da alt kanadı Temsilciler Meclisine hükümet kriziyle ilgili bilgi verecek. Draghi'nin konuşmalarının ardından her iki kanatta güven oylaması yapılacak.

Draghi hükümetinin geleceği bu konuşma ve güven oylamalarıyla şekillenecek. Mevcut parlamento dağılımında Draghi hükümeti M5S partisinin desteğine gerek duymadan güvenoyu alabiliyor.

Draghi'nin parlamentodan güvenoyu aldıktan sonra hükümetini M5S olmadan sürdürebileceği ya da istifa kararının arkasında duracağı konuşulan siyasi senaryolar arasında yer alıyor.

Gündemdeki bir diğer senaryo ise erken seçime gidilmesi ihtimali. Başbakan Draghi'nin çarşamba günü parlamentoda güvenoyu almasına rağmen istifa kararında diretmesi halinde, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu feshederek normalde 2023'ün ilk aylarında yapılması gereken genel seçimleri öne alabileceği belirtildi. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde seçimlerin eylülün son haftası ya da ekim başında yapılabileceği belirtiliyor.

Siyasi kulislerde hareketlilik sürüyor

Hükümet krizini başlatan parti olan M5S içinde hükümette kalıp kalmama tartışmasının partide bölünmeye yol açabileceği ifade ediliyor.

M5S lideri Giuseppe Conte'nin, cumartesi yaptığı açıklamada, Draghi'den yapılmasını istedikleri 9 maddelik taleplerine yanıt alamazlarsa hükümette devam etmeyeceklerinin işaretini vermesi parti içinde tartışma yarattı. M5S'nin hükümette yer almak isteyenlerle istemeyenler arasında bölünebileceği basına yansıdı.

Draghi hükümetinin kurulmasına öncülük eden koalisyonun küçük ortaklarından Italia Viva Partisi (IV), Draghi'nin görevinde kalması için açtığı imza kampanyasında 90 bin kadar imza topladı.

IV lideri Matteo Renzi, Yabancı Basın Derneğinde yaptığı açıklamada, hükümetin geleceği konusunda iyimser olduğunu ve Başbakan Draghi'nin görevde kalması gerektiğini söyledi.

Koalisyonun ortaklarından sağ partiler Forza Italia ve Lig'in liderleri ise dün bir araya gelerek ortak bir karar aldı. Forza Italia lideri Silvio Berlusconi ve Lig Partisi lideri Matteo Salvini, mevcut hükümetin, krizi başlatan M5S ile yola devam etmemesi konusunda anlaştı.

Bu arada, Draghi'nin görevde kalmasını isteyen belediye başkanlarının sayısı da artıyor. Başkent Roma dahil Milano, Floransa gibi büyük kentlerin de olduğu bin kadar belediye başkanından Draghi'ye görevde kalması yönünde çağrı yapıldı.

Diğer yandan Milano gibi ülkenin pek çok kentinde Draghi'ye destek gösterileri düzenlendi.

Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgının yol açtığı sağlık ve ekonomik kriz koşullarında ulusal birlik hükümeti olarak 13 Şubat 2021'de göreve gelmişti. Draghi hükümetine İtalyan parlamentosunda temsil edilen 10 siyasi parti destek veriyordu.

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Kaynak: AA

Mario Draghi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Draghi hükümetinin kaderi çarşamba günü belli olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Draghi hükümetinin kaderi çarşamba günü belli olacak - Son Dakika
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