İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı - Son Dakika
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İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı

12.06.2022 13:56

- İtalya'da düşen helikopterden acı detay Lübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı İtalya'da Perşembe günü radar teması kesilen ve 4'ü Türk olmak üzere toplam 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan helikopter kazasında hayatını kaybeden Lübnanlı iş adamının kazadan...

- İtalya'da düşen helikopterden acı detay

Lübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı

ROMA - İtalya'da Perşembe günü radar teması kesilen ve 4'ü Türk olmak üzere toplam 7 kişinin cansız bedenine ulaşılan helikopter kazasında hayatını kaybeden Lübnanlı iş adamının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı.

İtalya'da 9 Haziran'da Toskana bölgesine bağlı Lucca kentinden havalandıktan sonra Modena civarında radar teması kesilen ve içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin Cusna Dağı bölgesinde düştüğünün tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Helikopterde bulunan Lübnanlı iş adamının kazadan kısa bir süre önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı. Yanında bulunan pilotu ve uçağın içerisini gösteren iş adamı, daha sonra kamerasını gökyüzüne çevirdi. Görüntülerde gökyüzünün bulutlu ve havanın kapalı olduğu dikkat çekti.

İki gündür aranıyordu

İtalyan pilot Corrado Levorin'in kullandığı helikopterde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri'nin Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için İtalya'da bulunan 4 Türk vatandaşı çalışanı ve 2 Lübnan vatandaşı bulunuyordu.

İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı
İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı
İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı
İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı

YORUMLAR
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İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden 4 Türk vatandaşının son anları ortaya çıktı İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı! İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da düşen helikopterden acı detayLübnanlı iş adamının kazadan önce oğluna gönderdiği video ortaya çıktı - Son Dakika
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