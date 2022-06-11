İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
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İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

11.06.2022 15:14
İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde 5 kişinin cesedi bulundu.

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterde 5 kişinin cesedi bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Apenin Dağları Cusna mevkiinde tespit edilen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kurtarma ekiplerinin, 1922 metre yükseklikte bulunan enkazda, helikopterdeki diğer iki kişiyi aramaya devam ettiği belirtildi.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak için perşembe gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

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Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden... Diplomatik kaynaklar, İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları'nda enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden... İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı İtalya'da kaybolan helikopterin kalıntılarına ulaşıldı
Kaynak: AA

Toskana, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İtalya'da düşen helikopterin enkazında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı - Son Dakika
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