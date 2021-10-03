İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü. Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi. Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.

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