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İtalya'da düşen küçük uçaktaki 8 kişi öldü - Son Dakika

İtalya'da düşen küçük uçaktaki 8 kişi öldü

03.10.2021 23:40
İtalya'da düşen küçük uçaktaki 8 kişi öldü, System.String[]

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta ölen 8 kişi arasında Romanya'nın en zengin iş adamlarından Dan Petrescu'nun da olduğu bildirildi.

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta ölen 8 kişi arasında Romanya'nın en zengin iş adamlarından Dan Petrescu'nun da olduğu bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 68 yaşındaki milyarder Dan Petrescu'nun kullandığı tek motorlu Pilotus PC-12 model uçak, Milano Linate havaalanından yerel saatle 13.00 civarında, kalkışından kısa süre sonra henüz belirlenemeyen sebeple San Donato ilçesindeki kullanılmayan bir binanın üstüne düştü.

Rotası Sardinya Adası'ndaki Olbia kenti olan uçaktaki 8 kişiden kurtulan olmadı. Ölenler arasında Dan Petrescu'nun yanı sıra eşi, oğlu ve aile dostlarının bulunduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığından Savcı Tiziana Siciliano da uçağın kara kutusunun bulunduğunu, olayla ilgili kusurlu felaket gerekçesiyle soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

Savcı Siciliano, kazadan önce uçuşla ilgili radarda anormallik tespit edildiğini ancak uçaktan herhangi bir alarm gelmediği bilgisini verdi.

Kazanın ardından Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarından 19 yaşındaki Andrea, olaya ilişkin, "Kontrolünü kaybetmiş bir uçak gördüm. Tam olarak düşerken gördüm. Düştüğünü de gördüm. Sonra çok duman ve alev vardı. Gökyüzünde uçağın parçaları uçuşuyordu. Çok korktum. Daha sonra polis ve jandarma ekipleri geldi. Şans eseri yol boştu, kimse yoktu." ifadesini kullandı.

İtalyan, Romanya, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da düşen küçük uçaktaki 8 kişi öldü - Son Dakika


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