İtalya'da düşen meteor gökyüzünü aydınlattı
42 dakika önce
İtalya'nın Sardinya Adası'nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:35 Kaynak: İHA
'nın Sardinya Adası
'nda düşen bir meteor gökyüzünü aydınlattı. Sardinya Adası'nın Torre Grande bölgesinde dün akşam saatlerinde düşen bir meteorun görüntüleri bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Yerel kaynaklar, meteor parçalarının denize düştüğünü kaydetti. Düşen meteorun İspanya
'nın doğusunda ve Fransa
'nın pek çok bölgesinde de görüldüğü öğrenildi. Meteorun 26 Ağustos tarihine kadar gözlemlenebilecek perseid meteor yağmurunun bir parçası olduğu açıklandı.
(Serkan
Bayar/İHA)
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