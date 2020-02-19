İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler - Son Dakika Dünya

İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler

14 dakika önce

Her yıl Şubat ayında İtalya'nın Viareggio Kenti'nde kutlanan 'Viareggio Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor.

İtalya'da düzenlenen Viareggio Karnavalı'ndan renkli görüntüler, System.String[]

Her yıl Şubat ayında İtalya'nın Viareggio Kenti'nde kutlanan 'Viareggio Karnavalı' renkli görüntülere sahne oluyor. Kağıt hamurdan yapılan dev maket ve maskeler arasında bu yıl ünlü genç çevreci aktivist Greta Thunberg'in de maketi bulunuyor.

Toskana bölgesinde bulunan tarihi kent Viareggio'da 1873 yılından beri Şubat ayının her Pazar günü sokaklarda dünyaca ünlü figürlerin dev maske ve maketlerinden oluşan geçit töreni yapılıyor.


İtalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
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