Son Dakika Haberleri: İtalya'da Düzensiz Göçmen Krizi Çözüldü

İtalya'da Düzensiz Göçmen Krizi Çözüldü

1 saat önce

Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'un Hollanda bandıralı bir gemiyle 19 Ocak'ta Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmenin İtalya'da karaya çıkmasına izin verildi.

İtalya'da Düzensiz Göçmen Krizi Çözüldü, System.String[]
Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'un Hollanda bandıralı bir gemiyle 19 Ocak'ta Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmenin İtalya'da karaya çıkmasına izin verildi.

İtalyan hükümeti, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası açıklarında 12 gündür gemide bekletilen 47 düzensiz göçmenin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında paylaştırılması şartıyla karaya çıkartılacağını açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Milano kentinde basına yaptığı açıklamada, 47 düzensiz göçmenin birkaç saat içinde karaya çıkartılacağını duyurdu. Conte, aralarından 15'i reşit olmayan Afrika kökenli düzensiz göçmenin 7 AB ülkesine (İtalya, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Portekiz, Romanya ve Malta) paylaştırılacağını söyledi.

İtalya'da Haziran 2018'de kurulan, aşırı sağ görüşlü Lig partisi ve sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden oluşan koalisyon hükümeti, Akdeniz'deki göçmen sorununa karşı AB'den ortak çözüm talebini sık sık dile getiriyor. Göçmen karşıtı görüşleriyle bilinen Lig partisi lideri ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, düzensiz göçmenleri kurtaran gemilere İtalyan limanlarını kapatırken, sadece AB ülkeleri arasında paylaştırılması şartıyla göçmenlerin karaya çıkmalarına izin veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Akdeniz, Avrupa Birliği, İtalya, Güncel
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