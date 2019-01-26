Son Dakika Haberleri: İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada

İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada

40 dakika önce

İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu.

İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada, System.String[]
İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu. Polis, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:20 Kaynak: DHA

Polis, Milan, İtalya, Dünya
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