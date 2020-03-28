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İtalya'da en az 51 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
16 dakika önce
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya'da Covid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün merkezi haline gelen İtalya'da Covid-19 krizinin başlangıcından bugüne en az 51 doktorun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalya Doktorlar Birliği tarafından cuma günü yapılan açıklamada, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 51 doktorun öldüğünü doğruladı. Hayatını kaybeden doktorların 32'sinin en çok vakanın bildirildiği Lombardiya bölgesinde çalıştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:14
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