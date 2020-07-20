İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

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İtalya-Azerbaycan öğrenci derneklerinin girişimiyle, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin önündeki Montecitorio meydanında yaklaşık 200 kişilik grup, barışçıl protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride, protestocu grup ellerinde "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı soykırımı", "Hocalı için adalet", "Ermeni saldırılarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın ve son saldırılarda şehit düşen Azerbaycan askerlerinin okunduğu gösteride toplananlar, Ermenistan'ın son saldırılarını protesto ederken, göstericiler, Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınadı. Göstericiler, Ermenistan'ın saldırısı karşısında kendilerini destekleyen İtalya'ya teşekkür de ederken, sık sık "Karabağ Azerbaycan'ındır" şeklinde tezahüratta bulundu.

Gösteriyi düzenleyen öğrencilerden Toğrul Mammadli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ermenilerin, devletimize ve halkımıza saldırılarına karşı sesimizi yükseltmek için bugün Roma'da bu meydandayız. Haklı sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Roma'dan sınırda nöbet tutan askerimize desteğimizi iletiyoruz." dedi.

Mammadli, Karabağ'ın işgali sebebiyle Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalan 2 milyon kadar yurttaşlarının da kendi memleketlerine dönmek istediğini, bugün aynı zamanda onlara desteklerini dile getirdiklerini söyledi.

15 yıldır İtalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı Hasan İskenderov da şunları kaydetti:

"Biz, haklı sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Son günlerde olan hadiseleri vatanın dışında izlemek çok ağır. Heyecanla izliyoruz gelişmeleri. Bu son hadiseler ışığında haklı sesimizi Avrupa Parlamentosu'ndan İtalyan parlamentosuna kadar duyurmaya çalışıyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Bu konular sulh yoluyla hallolmazsa elimize silah alıp o topraklarda ölmeye hazırız. Ne kadar Azerbaycan'dan uzakta da yaşasak, halkımızın, devletimizin yanındayız."

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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