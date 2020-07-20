İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA - Son Dakika

İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA

İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

İtalya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Azerbaycan dostları, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği saldırıları ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin

İtalya-Azerbaycan öğrenci derneklerinin girişimiyle, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin önündeki Montecitorio meydanında yaklaşık 200 kişilik grup, barışçıl protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride, protestocu grup ellerinde "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı soykırımı", "Hocalı için adalet", "Ermeni saldırılarını durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın ve son saldırılarda şehit düşen Azerbaycan askerlerinin okunduğu gösteride toplananlar, Ermenistan'ın son saldırılarını protesto ederken, göstericiler, Ermenistan'ın haksız ve saldırgan tavrını kınadı. Göstericiler, Ermenistan'ın saldırısı karşısında kendilerini destekleyen İtalya'ya teşekkür de ederken, sık sık "Karabağ Azerbaycan'ındır" şeklinde tezahüratta bulundu.

Gösteriyi düzenleyen öğrencilerden Toğrul Mammadli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ermenilerin, devletimize ve halkımıza saldırılarına karşı sesimizi yükseltmek için bugün Roma'da bu meydandayız. Haklı sesimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Roma'dan sınırda nöbet tutan askerimize desteğimizi iletiyoruz." dedi.

Mammadli, Karabağ'ın işgali sebebiyle Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalan 2 milyon kadar yurttaşlarının da kendi memleketlerine dönmek istediğini, bugün aynı zamanda onlara desteklerini dile getirdiklerini söyledi.

15 yıldır İtalya'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı Hasan İskenderov da şunları kaydetti:

"Biz, haklı sesimizi dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Son günlerde olan hadiseleri vatanın dışında izlemek çok ağır. Heyecanla izliyoruz gelişmeleri. Bu son hadiseler ışığında haklı sesimizi Avrupa Parlamentosu'ndan İtalyan parlamentosuna kadar duyurmaya çalışıyoruz. Her zaman devletimizin yanındayız. Bu konular sulh yoluyla hallolmazsa elimize silah alıp o topraklarda ölmeye hazırız. Ne kadar Azerbaycan'dan uzakta da yaşasak, halkımızın, devletimizin yanındayız."

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:32 Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 21:29 Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 19:07 Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:10 Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:19 İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
22:32
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
21:29
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyün beğeni topladı
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 22:47:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - ROMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]