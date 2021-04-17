İtalya'da eski bakan Salvini, alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacak - Son Dakika

İtalya'da eski bakan Salvini, alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacak

17.04.2021 21:05
İtalya'da eski bakan Salvini, alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacak, System.String[]

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma"...

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin, bakan olduğu dönemde Akdeniz'de İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması sebebiyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarıyla yargılanmasına karar verildi.

Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Palermo'daki mahkemede ön inceleme duruşma süreci devam eden Salvini için Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının talep ettiği insanları alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlarından yargılanması talebi ön inceleme hakimlerince kabul edildi. Buna göre, Salvini'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 15 Eylül'de yapılacak.

Salvini'nin söz konusu suçlamalardan yargılanıp suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Aşırı sağcı lider Salvini, "siyasi" olarak nitelediği kararın ardından sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada, "Vatandaş olarak vatan savunması kutsaldır. Bu yüzden, ülkemi savunduğum için yargılanıyorum öyle mi? Başım dik bir şekilde gidiyorum. Önce İtalya gelir." ifadelerini kullandı.

İspanyol STK Open Arms'ın Twitter hesabından ise Salvini'nin yöneltilen suçlamalardan yargılanmasına ilişkin karardan dolayı mutlu olduklarına dair paylaşım yapıldı.

Open Arms olayı

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Gregoretti hadisesi

Salvini hakkında ayrıca, yine İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamalarıyla Katanya'da benzer bir yargı süreci daha devam ediyor.

Süleyman Soylu, Matteo Salvini, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da eski bakan Salvini, alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanacak - Son Dakika


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