İtalya'da eski Bakan Salvini, göçmenleri karaya yanaştırmadığı için yargılandığı davaların birinden aklandı - Son Dakika

İtalya'da eski Bakan Salvini, göçmenleri karaya yanaştırmadığı için yargılandığı davaların birinden aklandı

14.05.2021 20:53
İtalya'da eski Bakan Salvini, göçmenleri karaya yanaştırmadığı için yargılandığı davaların birinden aklandı, System.String[]

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermemesine yönelik ön inceleme duruşmasında yargılanmamasına karar verildi.

İtalya'da eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin günlerce gemiden inmesine izin vermemesine yönelik ön inceleme duruşmasında yargılanmamasına karar verildi.

Salvini hakkında, bakan olduğu Temmuz 2019'da Akdeniz'de 131 göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi "Gregoretti"nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermediği için insanları alıkoyma suçlamasıyla Ekim 2020'de Katanya'daki mahkemede başlayan ön duruşma süreci bugün sona erdi.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, insanları alıkoyma suçlaması yöneltilen Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etti.

Böylece, aşırı sağcı lider Salvini, insanları alıkoyma ve adam kaçırmak suçlarından yargılandığı iki davanın birinde suçsuz bulundu.

Salvini, karar sonrası Katanya'da yaptığı açıklamada, "Bu karar, İtalya'nın sınırlarını ve onurunu savunan bir bakanın sade bir şekilde yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtiyor. Seçimlerde İtalyanların bana bu sorumluluğu geri vereceklerini buradan tekrar söylüyorum ve ben yine aynısını yapacağım çünkü düzenli göç olumlu bir faktör ancak, Lampedusa'da olduğu gibi bir haftada 3 bin kişinin gelmesi kaos getiriyor." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı lider, Katanya'dakine benzer şekilde Palermo'da yargılandığı Open Arms hadisesine göndermede bulunarak, "Katanya'da adam kaçırmaktan suçsuz bulunduysam, Palermo'da neden suçlu olmam gerektiğini bilmiyorum." dedi.

Salvini, Katanya mahkemesinde çıkan bu kararı, Mario Draghi liderliğindeki kendi Lig Partisi'nin de ortağı olduğu hükümete, düzensiz göç yönetiminde baskı yapmak için kullanmayacağını da söyledi.

Gregoretti hadisesi

İtalya'da 2018'de yapılan genel seçimlerde senatör olarak parlamentoya giren ve daha sonra 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisinin kurduğu 1. Conte Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, göç karşıtı izlediği sert politikalarla gündeme geliyordu.

Salvini, bakan olduğu Temmuz 2019'da Akdeniz'de 131 göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi "Gregoretti"nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini'ye, İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da, Akdeniz'de kurtarılan 131 göçmenin günlerce "Gregoretti" sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanmak ve insanları alıkoymak suçlamaları yöneltilmişti.

Senatonun, Şubat 2020'de bu davada yargılanmasına izin verdiği Salvini, ilk kez 3 Ekim 2020'de Katanya'da ön duruşma hakiminin karşısına çıkmıştı.

Ekim ayından bu yana Salvini'nin Katanya'daki yargı sürecinde, söz konusu dönemde kabinede birlikte çalıştığı bazı eski bakanlar ve eski Başbakan Giuseppe Conte de ifade vermişti.

Open Arms hadisesi

Salvini, yine İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini'nin bu davadaki yargılanmasına, eylül ayındaki duruşmayla devam edilecek.

Süleyman Soylu, Katanya, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da eski Bakan Salvini, göçmenleri karaya yanaştırmadığı için yargılandığı davaların birinden aklandı - Son Dakika


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